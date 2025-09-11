Haberler

Antalya'da Anız Yangını Zeytin Bahçelerine Sıçradı

Antalya'nın Serik ilçesinde anız yakılmasıyla başlayan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve çevredeki villalar ile seralar korunmuş oldu.

Karadayı Mahallesi'nde boş ekin tarlasındaki anızlardan başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede zeytin bahçelerine sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve Serik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan villalara ve seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
