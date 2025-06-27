Antalya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Serik ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, 2 dönüm zeytinlik ve 3 dönüm çalılık alanda zarara yol açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan anız ve zeytinlik yangını söndürüldü.

Gedik Mahallesi'nde ekini biçilmiş bir anız tarlasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki zeytin bahçesine sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 dönüm zeytinlik ve 3 dönüm çalılık alan zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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