Antalya'da Anız ve Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu, Alanya, Serik ve Kumluca ilçelerindeki 7 noktada çıkan anız ve orman yangınları ekiplerin, hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Ekipler, 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale ederek, alevler evlere ve seralara sıçramadan yangını söndürdü.

Yangında 1 hektar ormanlık alan ile tarladaki zeytin, incir ve nar ağaçları zarar gördü.

Aksu ilçesinin Kumköy ile Yeşilkaraman mahallelerinde de orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin, hızlı ve etkili müdahalesiyle iki yangın da söndürüldü.

Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi Şimşekler mevkisindeki ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü.

Gedik Mahallesi'nde çıkan yangın ise rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki zeytin bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 dönüm zeytinlik ve 3 dönüm çalılık alan zarar gördü.

Kumluca'daki yangına ilk müdahaleyi öğrenci yurdu personeli yaptı

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu personeli gerçekleştirdi.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Alanya'da alevler orman parka sıçramadan söndürüldü

Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisinde çıkan yangına 2 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla alevler Kızılalan Kent Orman Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.