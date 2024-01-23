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Antalya'da amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından ağabeyi fenalaşan Yusuf A'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandı.

İnşaatta çalışan T.A, aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), Güneş Mahallesi 6045 Sokak'taki boş araziye çağırdı.

Burada kuzenini silahla vurarak öldüren T.A, bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu zanlı yakalandı. Aramada, zanlının araziye attığı tabanca da bulundu.

Telefonla aradığı kardeşi Yusuf A'nın boş arazide cesediyle karşılaşan ağabeyi, olay yerinde fenalaştı.

İnşaatta çalıştığı öğrenilen 3 çocuk babası Yusuf A'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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