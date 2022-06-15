Antalya'da ambulansın vakaya zamanında ulaşma kriteri merkezde yüzde 99.5

ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki vakalara denizden, havadan ve karadan 10 farklı araç tipiyle müdahale ediyor. Vakalara kent merkezinde 10 dakikada ulaşma kriteri yüzde 99,5, kırsalda ise 30 dakikada ulaşma kriterin yüzde 99 oranla sağlanıyor. Sağlık ekiplerinin 5 aylık sürede 61 bin vakaya müdahale ettiği bildirildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, hem araç ekipman sayısı hem de vakalara ulaşım oranındaki başarısıyla dikkati çekiyor. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, deniz, kara ve havadan vakalara müdahale için kullandıkları ambulans, helikopter, bot ve dronu tek tek tanıttı. Helikopterle Kaş'tan Gazipaşa'ya tüm kentte gün doğumundan gün batımına kadar hizmet verildiğini anlatan Başıbüyük, hava araçlarından dronla da vakalara ilk müdahalede faydalandıklarını söyledi. Özellikle araçların ulaşmasının mümkün olmadığı, ancak vaka bildirilen noktalara hem ilaç ve ekipmanı taşımada hem de vakanın yer tespitinde drondan faydalandıklarını belirten Op. Dr. Başıbüyük, özellikle akrep ve yılan sokması vakalarında gelişebilecek ani solunum durması ve bilinç kaybını önlemek için dron ile vakaya ilk ilacı gönderdiklerini anlattı.

Başıbüyük, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların 471 bin 945'inin sağlık birimine aktarıldığını, helikopter ambulansla 154, uçak ambulansla 14 hasta taşındığını belirtti. Başıbüyük, 2022 yılı 5 aylık dönemde helikopter ambulansla 120, uçak ambulansla da 2 hastanın kurumlara sevk edildiğini aktardı.