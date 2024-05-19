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Antalya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

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Antalya'nın Serik ilçesinde, bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde çarpışan ambulans ile otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kadriye Mahallesi Legends Kavşağı'nda Mansur Kaynak idaresindeki 07 BGP 976 plakalı otomobil ile hasta almaya giden S.E. yönetimindeki 07 AJB 542 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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