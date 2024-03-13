Antalya'da Amatör Balıkçı Yüksek Gerilim Hattına Takılarak Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde balık tutmak için nehir kenarına giden amatör balıkçı, oltasının yüksek gerilim hattına takılması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde oltası yüksek gerilim hattına takılan 41 yaşındaki amatör balıkçı, hayatını kaybetti.
Belkıs Mahallesi'ndeki Köprüçay nehri kenarına balık tutmaya giden Hüseyin Demir'in (41) oltası yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Demir, ağır yaralandı.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde sevk edilen Demir, kurtarılamadı.