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Antalya'da Alzaymır Hastaları için Mavi Ev Etkinlikleri

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi 'Mavi Ev' ile alzaymır ve demans hastalarına çeşitli etkinlikler sunarak mental ve fiziksel güçlenmelerine yardımcı oluyor. Hastalar, sebze yetiştiriciliği, zeka oyunları ve diğer sosyal aktivitelerle rehabilitasyon süreçlerini destekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi"Mavi Ev" olarak bilinen Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ndeki alzaymır hastaları sebze yetiştiriciliğinden zeka oyunları, ahşap boyamaya kadar çeşitli etkinlikler yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, alzaymır ve demans hastaları ile hasta yakınlarına yönelik hizmet veren Mavi Ev'de uygulanan programlar sayesinde hastalar fizik olarak güçlenirken, mental olarak rahatlıyor.

Alzaymır ve demans hastaları, zeka oyunlarından, ahşap boyamaya ve bahçe işlerinden müzik dinletisine kadar birçok sosyal çalışmalara katılıyor.

Hastalar, rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak geçen aylarda yeniden faaliyete geçirilen Mavi Ev serasına, salatalık, biber, marul, dereotu, maydanoz gibi fideler dikti. Hastalar, yine rehabilitasyon süreci kapsamında, olgunlaşmaya başlayan ürünlerin hasadını yaptı. Toprakla ve bitkilerle uğraşmanın keyfini ve huzurunu yaşayan hastalar, kendi emekleri olan ürünlerin de tadına bakma fırsatı buldu.

Merkez Sorumlusu Gerontolog Merve Kıldır, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz olarak hizmet verdiklerini belirtti.

Haftanın beş günü hastalara hizmet verdiklerini kaydeden Kıldır, "Hastalarımıza, psikososyal destek, fizik tedavi, rehabilitasyon ve ergoterapi alanlarında destek sağlıyoruz. Hasta yakınlarımıza ise hastalığın seyri ve bakım süreçleriyle ilgili gerontolojik danışmanlık hizmeti vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Hasta yakını Beril Onat, annesinin Mavi Ev'deki programlara katılmasıyla daha özgüvenli hale geldiğini ve hayat konforunun iyiye gittiğini belirtti.???????

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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