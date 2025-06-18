Antalya'da Alt Geçitte Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki alt geçitte takla atan otomobilden çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Feyza Köse idaresindeki 07 P 6186 plakalı otomobil, Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'inde henüz belirlenemeyen bir nedenle duvara çarptıktan sonra takla attı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan Köse, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.