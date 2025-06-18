Antalya'da Alt Geçitte Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Antalya'da Alt Geçitte Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada, otomobiliyle takla atan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki alt geçitte takla atan otomobilden çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Feyza Köse idaresindeki 07 P 6186 plakalı otomobil, Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'inde henüz belirlenemeyen bir nedenle duvara çarptıktan sonra takla attı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan Köse, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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