Antalya'da Alkollü Sürücüden Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'da alkollü sürücünün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yapılan ölçümde sürücünün 6 promil alkollü olduğu belirlendi.

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten savrulan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hamdi K.'nın (22) yapılan ölçümde 6 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Hamdi K. yönetimindeki 38 NF 052 plakalı otomobil, önünde giden Ali Karagöz (40) idaresindeki 07 ATC 041 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet refüje savrularak devrilirken sürücü Ali Karagöz ve arkasındaki yolcu konumundaki İrfan Koca (41) yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil ise kayarak refüj kenarındaki betona, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.