Antalya'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Özgür Ç. İdaresindeki 07 BAS 615 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Özgür Ç. yerde sürüklenerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan yaralanan motosiklet sürücüsü Özgür Ç.'ye 7 bin TL cezai işlem uygulanarak motosikleti trafikten men edilirken ayrıca 0,90 promil alkollü olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA