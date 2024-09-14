Antalya'da Alkol Denetimi: Yabancı Sürücü Zor Anlar Yaşattı

ANTALYA'da trafik polisleri kentin işlek noktalarında alkol denetimi yaptı. Sürücüleri durdurup, alkolmetre üfleten ekiplere yabancı alkollü bir sürücü zor anlar yaşattı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin yoğun olduğu noktalarda alkol denetimi yaptı. Özellikle Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde denetime ağırlık veren ekipler, otomobil, kamyonet, motosiklet ve bisiklet sürücülerini durdurarak alkol denetimi yaptı. Sürücülere alkolmetre üfleten ekipler, 0.50 promil alkolü geçen sürücülere 6 bin 439 Türk Lirası cezai işlem uyguladı. Otomobilinin son muayene tarihi geçen alkollü yabancı sürücü ise ekiplere zor anlar yaşattı. Çantasını yere atan ve otomobilinin çekilmemesini isteyen yabancı kadın, ekipler tarafından ifade vermek üzere karakola götürüldü.

'ALKOLLÜ ÇIKANLAR SÜRMESİN'

Alkol kontrolüne takılan kurye Ertuğrul Yüce, Yıllar sonra ilk defa trafik kontrolünde çevirmeye yakalandım. Çok istiyordum çevrilmek. Alkol kontrolümü yaptı polis memuru abi. Hiçbir sıkıntı yok. Alkollü çıkanlar sürmesin abi ne gerek var Sürme dayı. Alkollüysen sürmeyeceksin bu arabayı. Git alkolünü al, taksiye bin git dedi.

Haber - Kamera Tunahan KIR ANTALYA,