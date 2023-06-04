Antalya'da alkol alırken ölen genç arkadaşları tarafından bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir genç, alkol aldığı arkadaşları tarafından cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından cansız bedeni bulundu

ANTALYA - Antalya'da bir gencin, gece alkol aldığı arkadaşları tarafından cansız bedeni bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sevgili olan E.S. ve K.K. oturdukları evde akşam alkol almaya başladı. Bir süre sonra K.K.'yi yakın arkadaşı Vehbi Uçar arayarak dışarı çıkmayı teklif etti. Bunun üzerine K.K. ile Uçar, minibüs ile dışarı çıkarak alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde K.K. arkadaşı Uçar'ı evine davet etti. Arkadaşının isteğini geri çevirmeyen Uçar, arkadaşının oturduğu adrese geldi. Üç arkadaşın burada bir süre daha alkol almaya devam ettiği öğrenildi.

Uyandıklarında arkadaşları Uçar'ı hareketsiz şekilde yatarken gören K.K. ve E.S., uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin durumu bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki sevgilinin ifadelerine başvurdu. Cenaze ise olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.