Antalya'da Alanya ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 2 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.