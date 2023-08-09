Antalya'da Alageyik Üretme Merkezi'nde Yavru Sayısı Rekor Kırdı

Antalya'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki Alageyik Üretme Merkezi'nde bu yıl doğan 41 yavru ile 'tüm zamanların en yüksek yavru sayısı'na ulaşıldı. Alageyik sayısı 203'e çıktı.

ANTALYA'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki Alageyik Üretme Merkezi'nde, bu yıl doğan 41 yavru ile 'tüm zamanların en yüksek yavru sayısı'na ulaşıldı. Yeni doğumlarla birlikte alageyik sayısı 203'e çıktı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Alageyikte tüm zamanların en yüksek yavru sayısına ulaşıldı' başlığıyla yapılan paylaşımda, alageyik yavru sayısının her geçen yıl arttığı belirtildi. Paylaşımda, Türkiye'de alageyiğin doğal olarak ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Alageyik Üretme Merkezi'nde; bu yılki yavru sayısının geçen yılı geride bırakarak 41'e ulaştığı açıklandı.

ALAGEYİK SAYISI 203'E YÜKSELDİ

Geçen yıl 34 yavru doğumu gerçekleşen alanda bu yılki sağlıklı doğumlarla birlikte alageyik sayısının 203'e yükseldiği kaydedilen paylaşımda, Türün devamlılığı ve korunması amacıyla Alageyik Üretme İstasyonu'nun içerisinden daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da erişkin dişi ve erkek bireylerden bölgedeki başka yaşam alanlarına nakil yapılması planlanıyor. Daha önce Aydın ilinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na, Muğla ili Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na ve Antalya ili Manavgat ilçesi Beydiğin bölgesine alageyikler nakledilerek başarılı yerleştirme çalışmaları yapılmıştı denildi. (DHA)