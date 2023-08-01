Antalya'da alacak verecek tartışması sonucu araç kundaklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alacak verecek tartışmasının ardından bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan araçtan sıçrayan alevler, park halinde bekleyen araca da zarar verirken, sahibi aracının kundaklandığını iddia etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alacak verecek tartışmasının ardından bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan araçtan sıçrayan alevler, park halinde bekleyen araca da zarar verirken, sahibi aracının kundaklandığını iddia etti.

Olay, ilçeye bağlı Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden A.G. isimli vatandaşın aracının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandığı iddia edildi. Aracın yandığını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan araçtan sıçrayan ateş, park halinde bekleyen başka bir araca da zarar verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçları söndürdü. Kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta maddi hasar oluştu. Sahibi, aracının tartışma yaşadığı kişi tarafından kundaklandığını ileri sürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA