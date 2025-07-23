Antalya'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da alacak verecek tartışması sonucunda amcasının oğlunu silahla öldüren sanık, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık, olayın sorg-usulü olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.

Antalya'da alacak verecek meselesinden dolayı amcasının oğlunu silahla öldüren sanık "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tahsin A'nın yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, Yusuf A'yı kardeşi gibi gördüğünü öne sürerek "Eşim ve çocuklarıma küfür ederek beni öldürmeye kalkışmasaydı, böyle olmazdı. Tahliyemi talep ediyorum. İsteyerek yapmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tahsin A'yı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulanmadı.

Olay

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Tahsin A, 23 Ocak'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), boş arazide silahla vurup öldürmüştü. Tahsin A, polislerce yakalanmış, olayda kullandığı tabanca ise arazide bulunmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
Dirk Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum

Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum: Elenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.