Antalya'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü

Manavgat ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 47 yaşındaki Aytunç Keskin hayatını kaybetti. Olayla ilgili P.G. gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Side Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan P.G. ile Aytunç Keskin (47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.G. yanındaki silahla Keskin'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli P.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
