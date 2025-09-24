Antalya'da Alacak Meselesi Yüzünden Babayı Vuran Sanığın Yargılanması Başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde alacaklısının babasını silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Durmuş Ali A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, çocukluk arkadaşı olan müşteki Tamer Ertürk ile ortağı olarak tanıştırdığı müşteki Sebahattin Sunbat'ın kendisini 1 yıl boyunca dolandırdığını öne sürdü.

Ertürk için başkasına olan borcunu ödemesi için 2 evini sattığını, Sunbat'ın da 10 milyon lira civarındaki borcuna kefil olduğunu öne süren sanık, alacaklarına karşılık kendisine verilen 3 çekin sahte olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.

Sanık, müşteki Sunbat'ın gayrimenkulle borcunu ödeyeceğini belirtmesine rağmen uzun süre ödeme yapmaması nedeniyle zor günler geçirdiğini iddia ederek, şöyle devam etti:

"Tamer Ertürk ve Sebahattin Sunbat ile olay günü fabrikada görüşmek için bir araya geldik. 'Yalanlara doyamadın, yalan söylemeye devam ediyorsun' dedim. Sunbat, 'Babamın yanında beni rezil etme' diye karşılık verdi. Ertürk de ayağa kalkarak elimi büktü ve küfür etti. Bana yönelik tepkilerden ve Sebahattin Sunbat'ın üzerime doğru yürüyüp elini beline atmasından dolayı silah kullanacağını düşündüm. Belimdeki silahla önce havaya sonra da yere ateş ettim. İkisi de dışarı kaçtı. Ben de onları takip ettim. Olay büyümemesi için dışarıda havaya bir el daha ateş ettim. Yere doğru ateş ettiğim kurşunlardan biri sekerek Hamit Sunbat'a gelmiş. Öldürme kastım yoktu."

Tutuklanmasının ardından annesinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini ve eşinin düşük yapması nedeniyle bebeklerini kaybettiklerini anlatan sanık, olayı kasıtlı yapmadığını ve öldürmeyi hiçbir zaman düşünmediğini öne sürdü.

"Yanımıza gelmeden silahı çıkarıp ateş etmeye başladı" iddiası

Sebahattin Sunbat ise sanık Durmuş Ali A. ile fabrika hissesine karşılık gayrimenkul vermek için anlaştıklarını savundu.

Satışı yapmak için olay günü tapu müdürlüğünde buluşacaklarını belirten Sunbat, "Sabah aradım, 'Babamla ilgileniyorum. Tapuya kim gelecek.' diye sordum. Sanık, 'Sen neredesin 2 kelime sözüm var' dedi. Bunun üzerine 'Fabrikaya gelince seni ararım gelirsin' dedim. Sanık içeri girer girmez yanımıza gelmeden silahı çıkarıp ateş etmeye başladı. Dışarı kaçtık, kaos oldu. Sanık, 'Gel buraya gelmezsen babanın kafasına sıkarım' dedi. Kendisini tehdit falan söz konusu değil." diye konuştu.

Müşteki Tamer Ertürk de sanığın odaya girdiği anda tabancayla ateş ettiğini, kargaşadan yararlanarak odadan kaçtığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede 18 Nisan 2025'te, Durmuş Ali A. ile iş yeri sahibi Sebahattin Sunbat arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali A. yanındaki silahla ateş etmiş, olay yerindeki iş yeri sahibinin babası Hamit Sunbat (70) yaralanmıştı. Hamit Sunbat tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Durmuş Ali A. hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı tehdit" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.