Antalya'da Aksu ve Demre'de Orman Yangını Çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesi ile Demre ilçesinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesi ile Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi ile Demre Davazlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki yangına 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediyor. Demre Davazlar orman yangınına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeriyle müdahale ediliyor. (DHA)