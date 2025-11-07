Antalya'da Akşam Yağışı Şimşek Gösterisiyle Başladı

ANTALYA'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava, kentin farklı noktalarında şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlara sahne oldu.

Kentte dün saat 21.00 sıralarında başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte yer yer gök gürültüsü ve şimşek çakmaları görüldü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği kentte, akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte kısa süreli su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler yoğun yağış nedeniyle araçlarını güvenli alanlara çekti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yağışın aralıklarla bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Haber: Aysu DURSUN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN