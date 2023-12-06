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Antalya'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor

6 Aralık 2023 12:57 Son Güncelleme: 12:58 Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.