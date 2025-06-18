Antalya'da Akraba Katliamı: Müebbet Hapis Talebi

Antalya'da alacak verecek meselesinden dolayı amcasının oğlunu silahla öldürdüğü ileri sürülen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tahsin A'nın yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Halil Ö, sanık ile maktulün akraba olduğunu ve kurdukları havuz sistemiyle para biriktirdiklerini söyledi.

Maktul Yusuf A'nın sanığın havuzda biriken parasını batırdığını belirten Halil Ö, "Tahsin oğullarıyla biriktirdiği paranın hepsini Yusuf'a vermişti ama Yusuf bu parayı kriptoda batırmıştı ve başı beladaydı. Hatta Yusuf'u bir süre kendi evimde bile sakladım." dedi.

Müşteki Recep A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve olayı tek başına gerçekleştirmediğini savundu.

Mahkeme savcısı, sanık Tahsin A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Tahsin A, 23 Ocak'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), boş arazide silahla vurup öldürmüştü. Tahsin A., polislerce yakalanmış, olayda kullandığı tabanca ise arazide bulunmuştu.