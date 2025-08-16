Antalya'da Akaryakıt İstasyonu Yağmalarına Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu yağmaladıkları tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında birçok silah ve mermi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dikmen Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 2 Ağustos'ta gerçekleşen "nitelikli yağma" olayıyla ilgili, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Yapılan uzun süreli kamera incelemeleri sonucu 2'si maskeli 6 kişinin, olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.B, U.T, A.C, O.A, H.T. ve M.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 32 fişek ve 53 dolu kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
