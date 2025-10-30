Haberler

Antalya'da Akaryakıt Hırsızlığı Operasyonu: 4 Bin 100 Ton Kayıp

Antalya merkezli akaryakıt hırsızlığında, piyasa değeri 232 milyon lirayı aşan yaklaşık 4 bin 100 ton akaryakıtın kayıp olduğu belirlendi. Operasyonda şirketin genel müdürü ve diğer yöneticiler tutuklandı, bazıları firar etti.

ANTALYA merkezli akaryakıt hırsızlığı operasyonunda, bir petrol rafinerisine depo hizmeti veren şirkete ait tesiste piyasa değeri 232 milyon lirayı aşan yaklaşık 4 bin 100 ton akaryakıtın kayıp olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şirketin genel müdürü Murat Batmaz, ikmal müdürü Hande Gündüz ve tesis müdürü Onur Erdoğan Coşkun tutuklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıtlarına göre, 24 Ekim'de bir petrol rafinerisinin Antalya'daki tesisine ilişkin bildirimleri ile bu tesise depo hizmeti sağlayan şirketin verileri arasında tutarsızlık tespit edildi. Rafineri firması, kendi adına faturalandırılan akaryakıt ürünlerinin bilgisi dışında satıldığı iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

2 YÖNETİCİ FİRAR ETTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Ekim'de şirketin yönetim kurulu ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şirketin yönetim kurulu başkanı İ.Z. ile üst düzey yöneticilerinden A.Ç.Z.'nin yurt dışına firar ettiği belirlendi. İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z., Ş.H.Z., F.B. ve S.U. ile Muğla Fethiye'de yakalanıp Antalya'ya getirilen H.G.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski genel müdür Ç.D. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Şirketin genel müdürü Murat Batmaz, ikmal müdürü Hande Gündüz ve Antalya'daki tesis müdürü Onur Erdoğan Coşkun, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Eksik olduğu belirlenen 4 bin 100 ton akaryakıtın güncel piyasa değerinin 232 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
