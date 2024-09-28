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Antalya'da Aileyi Yakmaya Çalıştı

Antalya'da Aileyi Yakmaya Çalıştı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Ramazan K., eşi ve çocukları evdeyken benzin bidonu ve çakmakla evini yakmaya çalıştı. Oğlunun olayı fark etmesiyle kaçan Ramazan K. hakkında soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmakla eşi ve çocukları içerideyken oturdukları evi yakmaya çalıştı. Oğlunun kendisini fark etmesiyle bidonu ve çakmağı bırakan Ramazan K. kaçtı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2303 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında, iddiaya göre eşi ve çocukları evde olduğu sırada meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ikamete gelen Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmakla, apartmanın bahçesine yöneldi. Apartmanın bahçesinden ikametin balkonuna doğru giden Ramazan K.'yi, o sırada evin salonunda bulunan oğlu fark etti. Oğlunun kendisini fark edip, terlik atmasıyla panik yapan Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmağı bırakarak uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, eşi ile sorunlar yaşadığı belirtilen Ramazan K.'nin balkonda bıraktığı benzin bidonu ile çakmakta inceleme yaptı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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