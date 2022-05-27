Antalya'da ailelerinin kaybolduklarını bildirdiği iki arkadaş Fethiye'de bulundu - Haberler

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Antalya'da ailelerinin kaybolduklarını bildirdiği iki arkadaş Fethiye'de bulundu

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Antalya'da ailelerinin kaybolduklarını bildirdiği iki arkadaş Fethiye'de bulundu

Antalya'da aileleri tarafından kayıp başvurusu yapılan 18 yaşındaki kız ile 17 yaşındaki erkek arkadaşı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulundu.

Antalya'da aileleri tarafından kayıp başvurusu yapılan 18 yaşındaki kız ile 17 yaşındaki erkek arkadaşı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulundu.

Antalya'da 20 Mayıs'ta polise başvuran iki aile, 18 yaşındaki Ş.S.D. ile 17 yaşındaki erkek arkadaşı S.K.D. (17) için kayıp müracaatında bulundu. Polis ekipleri, iki arkadaşın bulunması için Antalya ve çevre illerde arama çalışması başlattı.

Fethiye'de bir iş yerinde oldukları belirlenen iki arkadaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınan Ş.S.D. ve S.K.D, kendilerine kötü muamelede bulunduklarını ileri sürdükleri ailelerine teslim edilmeyi istemedi.

Ailelerin televizyon programı aracılığıyla da aradığı S.K.D. çocuk evine gönderildi, diğeri ise ifadesinden sonra emniyetten ayrıldı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye, Antalya, Polis, Muğla, Güncel, Haberler

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