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Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Denetimi

Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Denetimi
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Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kentteki kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlarda denetim yaptı. İncelemelerde hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kentte faaliyetlerini sürdüren bağlı kuruluşlarda denetim gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlarda habersiz ve kapsamlı denetim faaliyetleri yürütüldü.

Denetimlerde, İl Müdürü Galip Sökmen, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri kuruluşlarda incelemelerde bulundu.

Hassas gruplara verilen hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimlerde, kurum ve kuruluşlardaki eksiklikler tespit edildi.

İncelemelerde, kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve genel hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alındı.

Denetimlerde eksikliklerin daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor.

Kentte vatandaşlara verilen hizmetin en üst seviyeye çıkarılması için denetim ve ziyaretler devam edecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

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