Antalya'da Aile İçi Cinayet: Oğul, Anneanne ve Teyzesini Ateşe Verdi

ANTALYA'da tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'ı (46) üzerlerine benzin döküp, ateşe veren Okan Altay (30) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.

Olay, 20 Ocak 2023'te Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Okan Altay, içinde benzin dolu 5 litrelik bidon ile anneannesi Hülya Çetinkaya ile birlikte yaşadığı daireye gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan, tartışmayı duyup telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra alt kata indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Okan Altay, bir süre sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe vererek kapıyı kapatıp daireden çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede; Çetinkaya ile Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay ise hastaneye götürüldü.

'TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI'

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı. Altay'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dedi. Okan Altay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

ADLİ TIP: CEZA EHLİYETİ TAM

'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Altay, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Okan Altay, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada mahkeme başkanı, adli tıp tarafından sanığa 'Ceza ehliyeti tam' raporu verildiğini belirtti. Okan Altay, rapora itirazının olmadığını söyledi. Sanık avukatının yeniden rapor alınması talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Mahkeme başkanının, "Suç hakkında söyleyeceğin var mı" sorusuna, sanık "Yok" karşılığını verdi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının son savunmasını gerçekleştirmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.