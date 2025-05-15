Antalya'da Aile Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

Antalya'da Aile Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Aile Haftası' dolayısıyla 17 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Aileler için atölyeler, çocuklar için oyun alanları ve bilinçlendirici söyleşiler gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Aile Haftası" dolayısıyla kentte bir dizi söyleşi, gösteri ve atölye etkinliği düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta kapsamında organize edilen etkinlik programı 17 Mayıs'ta Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Gün boyu sürecek programda, aileler için çiçek dikimi, yaratıcı drama, keçe, mandala ve kokulu taş atölyesi yapılacak.

Çocuklar için spor ve oyun alanlarının kurulacağı, çeşitli gösteriler ile yüz boyama ve izcilik etkinliklerinin de yer alacağı programda, ailelerin bilinçlenmesine yönelik uzman konuşmacıların katılacağı söyleşiler de düzenlenecek.

Söyleşilerde, "Aile İçi İletişim","Teknoloji Bağımlılığı", "Ailede Sevgi Dili", "Psikanalitik ve Gelişimsel Açıdan Oyun" ve "Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri Olmak" konuları ele alınacak.???????

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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