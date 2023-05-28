Antalya'da Ahmetler Kanyonu'na yapılacak HES projesi için verilen para cezası kesinleşti

ANTALYA'da Ahmetler Kanyonu'na yapılmak istenen Hes'e karşı mücadele veren köylüler ile şirket çalışanları arasında yaşanan olaylar sonrası açılan iki davadan birinde 11 köylüye verilen 67 bin 87 TL para cezası, kesinleşti. HES mücadelesinde birlikte hareket eden Ahmetler halkı, verilen para cezasını kendi aralarında topladı. Para ve hapis cezaları içeren ikinci dava ise istinaf aşamasında devam ediyor.

Antalya Valiliği, Akseki ilçesinden başlayıp Manavgat ilçesine devam eden önemli doğa harikaları 12 kilometre uzunluğundaki Karpuz Çayı ve bu çayın geçtiği 400 metre derinliğindeki Ahmetler Kanyonu'nda inşa edilmesi kararlaştırılan Kanyon Regülatörü ve HES projesi hakkında 31 Aralık 2009 tarihinde 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı aldı. Bu karardan 2012 yılında haberdar olan köylülerin yaptıkları dava başvurusu, 60 günlük itiraz süresi aşıldığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Ahmetler Kanyonu, Akseki Murtiçi Köyü'nden başlayıp 12 kilometre uzunluğunda, dünyaca da tanınan önemli bir doğa harikası. 400 metre derinliği olan kanyon, turizm ve doğa sporları kulüpleri tarafından çok sık ziyaret ediliyor. Hiç tanıtım yapılmadığı halde yıl boyu yerli ve yabancı binlerce turist ağırlayan kanyon, kano, yürüyüş, yüzme gibi alternatif turizm imkanları sunuyor. Türkiye'deki en derinlerden biri olan kanyonun su havzası, aynı zamanda Manavgat'ta 14 köyün içmesuyu ve sulama suyu ihtiyacını karşılıyor.