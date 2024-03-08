Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Ahmet Yesevi İlkokulu'nda Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Güncelleme:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler ile öğretmenler yoğun katılım gösterdi. Türk Kızılayın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 165 başvuruyla 81 ünite kan bağışı yapıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler ile öğretmenler yoğun katılım gösterdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulda, Türk Kızılayın öncülüğünde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Okulun bahçesine kurulan mobil kan bağışı aracında, katılımcılar önce bilgilendirildi, ardından kan bağışında bulundu.

Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Ali Sapmaz, AA muhabirine, çocukların duyarlılığını artırmak ve bilinçlendirmek amacıyla sosyal aktivitelere de ağırlık verdiklerini söyledi.

Kan bağışının önemini anlatmak amacıyla da Türk Kızılayın işbirliğinde bir günlük etkinlik düzenlediklerini anlatan Sapmaz, "Okulumuzda 400 öğrencimiz var, bir günlük kampanyada 165 başvuru oldu ve 81 ünite kan bağışında bulunuldu. Bu rakam önemli bir başarıdır. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktı, bunu da başardığımıza inanıyorum." dedi.

Buna benzer etkinliklere devam edeceklerini belirten Sapmaz, kan bağışında bulunan velilere, öğretmenlere ve çalışanlara teşekkür etti.

Türk Kızılay sorumlusu Hüseyin Uyar da kan bağışının hayat kurtarmakla eş değer tutulduğunu söyledi. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu çocuklara anlatabilmek amacıyla okullarda bu tür etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Uyar, etkinliklerle olumlu sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Muratpaşa Kızılay Antalya Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir? Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli? Arif Güçlü kimdir? CHP Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title