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Antalya'da Ahilik Haftası Kutlandı, 'Yılın Ahisi' Ödülü Durmuş Daran'a Verildi

Antalya'da Ahilik Haftası Kutlandı, 'Yılın Ahisi' Ödülü Durmuş Daran'a Verildi
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Antalya'da düzenlenen 37. Ahilik Haftası etkinliklerinde, 68 yıllık marangoz Durmuş Daran 'Yılın Ahisi' seçilerek ahilik kaftanı giydi. Vali Hulusi Şahin, esnaf kültürü üzerine değerlendirmelerde bulunarak ahilik değerlerinin yeniden benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

ANTALYA'da Ahilik Haftası kutlamalarında, 68 yıldır marangozluk yapan Durmuş Daran (81), 'Yılın Ahisi' olarak ahilik kaftanı giydi. Törende Vali Hulusi Şahin, "Ahilik sadece kazanmak, zenginleşmek değil. Maalesef esnaf diye tanımlayamayacağımız 'Türediler' çıktı. Sadece ciro hesabı yapıyor, hiçbir kültür değeri yok. Bizim yeniden ahilik kültürünün temel değerini benimsememiz lazım" dedi.

23-29 Eylül'de kutlanan 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Demirciler Çarşısı'ndaki Ahi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Vali Hulusi Şahin, ahilik kültürünün Anadolu'yu vatan yapan önemli kültürlerden biri olduğunu söyledi. Ahilik kültürünün nesillere aktarılan toplumsal konsensus anlayışı olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Türkiye'nin çarşı pazarında ahilik kültürü ile ilgili neler kaldı? Ahilik sadece kazanmak zenginleşmek değil. Maalesef esnaf diye tanımlayamayacağımız 'Türediler' çıktı. Sadece ciro hesabı yapıyor, hiçbir kültür değeri yok. Acaba eski kültür olsaydı onları çarşı, pazar barındırır mıydı? Bizim yeniden ahilik kültürünün temel değerini benimsememiz lazım. Turistleri misafir, kazanç kapısı ya da kazıklanacak unsur gibi mi görmeliyiz? Bunu yapmak bizim kültürümüze yakışır mı? Bizim ayıklanmaya ihtiyacımız var. Ahilik kültürüne layık esnafın çarşıları doldurması lazım. Toplumsal deneyim mekanizmasını çalıştırmalıyız. Toplumsal uyumu kazanmalıyız" diye konuştu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Ahilik kardeşlik, dostluk, yol arkadaşlığı demektir. Doğruluk, dürüstlük, dayanışma gibi değerlerin bilgi ile harmanlanıp üretimde yer almasıdır. Ahilik toplumda düzeni sağlayan kültürel ve ekonomik oluşumdur. Usta çırağına iş öğretir, ahlaki eğitimle olgunlaşmasını, mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar. Kentte 75 odaya kayıtlı 105 bine yakın üyemiz var. Geniş bir aile olmanın, ahilik geleneğini sürdürmeye çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkar son dönemde ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Onları haksız rekabete mağdur etmemeliyiz. Ahilik kültürünün korunması için esnaf ve sanatkara sahip çıkmalıyız" dedi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ise ahilik teşkilatı ve kültürünün toplumsal önemini anlattı. Esnafa destek amacıyla yaptıkları çalışmalardan bahseden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, esnafın ahilik haftasını kutladı.

Törende, marangoz Durmuş Daran'a 'Yılın Ahisi' olarak ahilik kaftanı giydirildi. Yılın kalfası seçilen kuaför Esmanur Bıyıklı, yılın çırağı seçilen makine bakım onarımcı Nasuh Polat Aktaş'a plaket verildi. Etkinlik şed kuşanma töreniyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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