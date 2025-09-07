Antalya'da 'Ahde Vefa Gecesi' ile Futbol Saha Komiserleri Sezonu Açıldı

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Antalya Şubesi geleneksel sezon açılışını "Ahde Vefa Gecesi" etkinliğiyle gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi ASSİM Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, geçmiş dönemlerde yeşil sahalarda emek veren saha komiserleri unutulmadı.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanı Hüseyin Doğan yeni sezonun dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini diledi.

Antalya Şube Başkanı Harun Reşat Çakmak da yaptığı konuşmada, Antalya futboluna ve derneğe yıllarını vermiş, yeşil sahalara terlerini akıtmış kişileri unutmamak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çakmak, derneğin kurucularından ve ilk saha komiserlerinden Erdoğan Tatlı'ya "Vefa Plaketini" takdim etti.

TFF Bölge Temsilcisi Sibel Bal ise Antalya'nın Türkiye'de en fazla kadın saha komiserine sahip olan il olduğunu vurgulayarak, bu sezon kadın saha komiseri sayısının 14'den 30'a çıktığını kaydetti.

Programa katılan protokol üyeleri tarafından futbol sahalarının emektar saha komiserlerine plaket sunuldu.

Etkinlikte ayrıca adaylığını tamamlayıp İl Saha Komiserliği'ne yükselen 17 saha komiserine adaylık tamamlama belgeleri verilirken, 41 aday saha komiseri de eğitim tamamlama belgelerini ve akreditelerini aldı.