Antalya'da ağzına olta takılan martıya bir vatandaş yardım etti - Haberler

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Antalya'da ağzına olta takılan martıya bir vatandaş yardım etti

AA - Talip Demirci - Güncel
Antalya'da ağzına olta takılan martıya bir vatandaş yardım etti

Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi, ağzına olta takılmış bir martıya yardım etti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi, ağzına olta takılmış bir martıya yardım etti.

Sahilde hareketsiz duran martıyı gören Hüseyin Polat, incelemek için yanına gitti.

Martının ağzının oltayla dolu olduğunu fark eden Polat, durumu Finike Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi.

Yetkililere teslim edilen martının tedavisine başlandı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Hüseyin Polat, Antalya, Güncel, Haberler

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