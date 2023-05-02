Antalya'da Ağabeyini Öldüren Sanık 20 Yıl Hapse Mahkum Edildi

ANTALYA'da ağabeyi Cengiz Balık'ı (49) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Balık (33), tahrik ve pişmanlık indirimleriyle 20 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, 23 Ağustos 2021'de Kepez ilçesinde meydana geldi. Eşinden 6 yıl önce boşanan Cengiz Balık, birlikte yaşadığı kardeşleriyle tartışınca, "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizin sesinizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diye uyardı. Kardeşlerden Yılmaz Balık, "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince, önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık kurtarılamadı, Yılmaz Balık ise tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı.