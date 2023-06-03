Antalya'da Ağabeyi ile Tartışan Şahıs, Ekmek Bıçağını Boğazına Dayayarak Sokağı Kapattı

Antalya'da psikolojik tedavi gören Şenol S., ağabeyi ile tartıştıktan sonra evdeki ekmek bıçağını boğazına dayayarak sokağı kapattı. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Şenol S.'yi mahalleden bir arkadaşı ikna etti.

ANTALYA'da ağabeyi ile tartışan Şenol S. (43), evdeki ekmek bıçağını boğazına dayayıp, sokağı kapattı. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Şenol S.'yi mahalleden bir arkadaşı ikna etti. Şenol S. elini öptüğü arkadaşına, "Bana bir şey olmasın, çocuklarımın yüzüne bakamam" dedi.

Olay, Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 2973 Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören 2 çocuk babası Şenol S., alkol aldı, ardından ağabeyi Birol S.'yi arayarak eve gelmesini istedi. İddiaya göre ikili telefonda tartıştı. Daha sonra evdeki ekmek bıçağını alarak sokağa çıkan Şenol S., bıçağı boğazına dayayıp, bağırmaya başladı.

Bıçağı yere bırakıp, üzerinde de başka bir kesici delici alet olmadığını gösteren Şenol S., yaklaşan polisleri görünce bıçağı yerden tekrar alarak eylemini sürdürdü. Şenol S., otomobile binmeyerek, bir çöp konteyneri üzerine çıktı. Olayı duyan ve Şenol S.'nin mahalleden arkadaşı olduğu öğrenilen Durmuş Ali G., iki saatin ardından Şenol S.'yi kısa sürede ikna etmeyi başardı. Şenol S., elindeki bıçağı alan Durmuş Ali G.'nin elini öpüp, "Bana bir şey olmasın ne olur. Çocuklarımın yüzüne bakamam" dedi. Şenol S., ambulansta ilk müdahalesinin ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.