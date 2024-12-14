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Antalya'da Afetle Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

Antalya'da Afetle Mücadele Çalıştayı Düzenlendi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, iklim değişikliklerinin etkileri ve doğal afetlerle mücadele konularının ele alındığı 'Kumluca Özelinde Afetle Mücadele' çalıştayı gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, afetlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında bilgilerini paylaştı.

Antalya'da, "Kumluca Özelinde Afetle Mücadele" çalıştayı düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, Kumluca Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) işbirliğiyle KUTSO Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda, iklim değişikliklerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği dünyada doğa olayları ve afetlerin fazlasıyla yaşanmaya başladığını söyledi.

Afetlerin yaşanmasında, afet öncesi bazı tedbirleri almayan insanların da katkısının bulunduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Dere yatağına ev, iş yeri yapmazsanız, pazaryeri inşa etmezseniz o yağmur size zarar vermez. Eğer binalarınızı sağlam zeminlerde yapar mühendislik usulüne uyarsanız deprem size zarar vermez. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği nedeniyle artık rüzgarlar daha sert esmeye başladı, bir yıldaki yağmuru bir günde aldığımız oluyor. Sadece denizde gördüğümüz hortumları artık karada da görmeye başladık."

Konuşmaların ardından iki bölümde gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler, kurum amirleri ve konunun uzmanları tarafından afet yönetimi, risk azaltma ve çözüm odaklı stratejiler, doğal afetlere karşı daha dirençli hale gelinmesi, deprem, sel, heyelan ve orman yangınları gibi afetlere yönelik risk analizleri ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştaya, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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