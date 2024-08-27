Antalya'da AFAD Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Antalya'da AFAD Başkanlığı ve Kuveyt Kızılayı işbirliği ile projelendirilen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Kızılayı arasında yapılan uluslararası bir anlaşma kapsamında finanse edilecek olan Antalya AFAD hizmet binası temel atma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kuveyt Kızılayı Afet ve Acil Durum Birimi Başkanı Khalid El Mutari, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Antalya AFAD Müdürü Necmi Erçin, çok sayıda davetli ve AFAD personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Şahin, Türkiye'nin coğrafya açısında çeşitli doğal afetlere karşı hassas bir noktada olduğunu belirterek, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamlı yapı ile afetlere müdahalede daha hızlı ve etkin bir şekilde hareket edileceğini anlatan Vali Şahin, "Bu alanda profesyonel ekiplerimizin yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde kurulan gönüllülük mekanizması kapsamında gönüllü kardeşlerimize de eğitim verilecek." dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli insanlık tarihinin en büyük depremlerinden birisinin yaşandığını anımsatan Şahin, yine bir kaç yıl önce de Türkiye tarihinin en büyük yangınını Antalya'da yaşadıklarını anlattı.

Yaşanan afetlerin ciddi maliyetlere sebep olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu maliyetlere yönelik hazırlığımızı çok sıkı bir şekilde yapmalıyız. 6 Şubat depremlerinde uluslararası anlamda Kuveytli dostlarımızın da desteklerini gördük. Kuveyt hükümetinin bu projeye sağladığı 4 milyon doların üzerindeki destek bunun devamı niteliğindedir. Bizler de ülkemizin geliştirmiş olduğu imkanları dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir afet durumunda hizmete sokmayı insanlık görevlerimizden birisi olarak görüyoruz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dualar ile temel atma töreni gerçekleştirildi.

Projenin tamamlanmasıyla 37 bin 500 metrekarelik kampüste 13 bin metrekarelik inşaat alanı ile Antalya'ya modern bir afet yönetim merkezi kazandırılacak. 2025 Kasım ayında tamamlanması planlanan proje, afet ve acil durum yönetim merkezi, arama ve kurtarma birlik müdürlüğü, kademe ve depo binası, kentsel arama ve kurtarma eğitim alanı, sel havuzu ve arama ve kurtarma köpeği eğitim alanı gibi birçok önemli merkezden oluşacak.