Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı sanıklarının yargılanmasına başlandı

Antalya'da boşandığı eşinin kardeşini adliye çıkışında silahla yaralayan kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen annesi ve arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Onur D, Ramazan A. ile tutuksuz sanık Ayfer D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katılan sanık Onur D. savunmasında, eski eşi Güllü A. ile nişan yaptıktan sonra cezaevine girdiğini, çıktıktan sonra da resmi nikahla evlendiklerini anlattı.

Evlilikleri sırasında evi terk ederek ailesinin yanına giden eşinin, kardeşi Bilal A. tarafından darbedildiğini ancak polis merkezinde "kocam dövdü" diye şikayette bulunduğunu iddia eden Onur D, bir süre sonra evine dönen eşi Güllü A'nın 7-8 aylık hamileyken de tekrar evi terk ettiğini ve doğan çocuğunu kendisine göstermediğini savundu.

Geçen yıl ekimde boşandıklarını anlatan sanık, şunları kaydetti:

"Boşandıktan sonra da çocuğumu göremedim. Eski eşim Güllü, erkek arkadaşıyla çekilmiş fotoğrafını atarak, 'Çocuğumun babası bu.' dedi. Çocuğumu görmek için gittiğimde eski eşimin babası Süleyman A. ile eski kayınbiraderim Bilal A. beni tüfekle yaraladı. Gözümü hastanede açtım. Olay günü de hastanede yattığım odadaki tuvalette bulduğum tabancayı yanıma aldım. Refakatçi arkadaşım Ramazan A. ile hastaneden tekerlekli sandalye ile çıktık. Adliyenin önüne geldik. Bilal'i, Güllü'yü, Kübra'yı ve Süleyman'ı adliyeden çıktığını görünce Bilal A'nın bacağına doğru ateş ettim. Güllü ile Kübra taksinin arkasına saklandı. taksiye doğru da birçok kez ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, öldürmek olsaydı, yakın mesafeden ikisini de öldürürdüm."

Onur D'nin annesi tutuksuz sanık Ayfer D. ise olay günü oğlunun davasında tanık olmak için Antalya Adliyesine gittiğini belirterek, mahkeme başkanının tanıklığını kabul etmemesi üzerine binadan çıkarak yakınlardaki bir kafeye gittiğini söyledi. Ayfer D, olayı da avukatın aramasıyla öğrendiğini ifade etti.

Tutuklu sanık Ramazan A. da Onur D'yi çocuğunu görmek istemesi üzerine doktorlarından izin alarak adliyeye getirdiğini, yaşanan olay sırasında sanıkta silah olduğunu bilmediğini, silahı da kendisinin temin etmediğini savundu.

Müşteki avukatı Dursun İşler, silahın tuvalette bulunduğu iddiasına inanmadıklarını belirtti. Anne Ayfer D'nin de olay günü oğlu ile birden fazla görüşme yaptığının HTS kayıtlarında mevcut olduğunu dile getiren İşler, kamera kayıtlarına göre de son telefon görüşmesinden sonra Onur D'nin olay yerine geldiğini bildirdi.

Sanık avukatı İzzet Samur da taraflar arasında geçmişe dayalı husumet olduğunu belirtti. Müvekkilinin 10 el ateş etmesine karşın Bilal A'nın sadece bir kez bel altından yaralandığını aktaran Samur, "Müvekkilimin eylemi kasten öldürmeye teşebbüs değil, yaralamadır." şeklinde savunma yaptı.

Samur, sanık Onur D'nin sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Olay

Eski eşi Güllü A'nın (25) Serik ilçesinde ailesiyle yaşadığı eve 30 Aralık 2021'de akşam saatlerinde gelen Onur D. (25), tartıştığı genç kadına yanındaki tüfeği doğrultmuştu. Bunun üzerine dış kapıyı kapatarak evin içine kaçmaya çalışan Güllü A, eski eşinin tüfeğinden ateşlenen saçmalarla yaralanmıştı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Güllü A'nın babası Süleyman A. ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur D'yi ateş ederek yaralamıştı.

Olayla ilgili olarak 5 Nisan 2022 tarihinde Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın adliye çıkışında, tekerlekli sandalyedeki Onur D. eski eşi Güllü A. babası Süleyman A, kardeşi Bilal A. ve Kübra A.'ya silahlı saldırı düzenlemiş ve Bilal A. ayağından yaralanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Onur D'nin Bilal A. ve Süleyman A'yı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep edilmişti.

Tutuklu sanık, Ramazan A.'nın da yürüyemeyen tekerlekli sandalyedeki Onur D. ile hareket ettiği, onu hastaneden çıkarıp adliyeye getirdiği ve sonrasında kaçırmaya çalışması nedeniyle fikir ve irade birliği içerisinde suçu işlediği belirtilerek, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah satın alma ve bulundurma", anne Ayfer D'nin olay günü oğluyla yaptığı telefon görüşmesiyle müştekilerin adliyeden çıkış saatlerini bildirdiği iddiasıyla "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.