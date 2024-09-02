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Antalya'da açılan okulun Instagram paylaşımları dikkat çekti

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Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapatma kararı verdiği okulun öğretmenleri, Instagram üzerinden açılışla ilgili paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarda, kaçak eğitim-öğretim faaliyetinin başladığı ve online eğitime geçildiği ifadeleri yer aldı.

AÇILIŞ VİDEOLARI INSTAGRAM'DA

Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapatma kararı verdiği, bugün Rusya ile eş zamanlı açılışı yapılan okuldaki öğretmenlerin Instagram üzerinden paylaşımları dikkati çekti. Kaçak eğitim-öğretim faaliyetinin başladığına dair fotoğraf ve videolarda, Rusça 'Türk okulları 9 Eylül'de kapı açar, ama bizde çocuklar bizim Co-kids-working'e gelerek online eğitime geçti' ifadeleri yer aldı. Paylaşımlarda, ilk ders zilinin çaldığını gösteren fotoğraf ve videolar da yer alıyor. Paylaşımda, Rusya'da okul açılışı gününü sembolize eden ders zili görseli ile 'merhaba bilgi bayramı' yazısına yer verildi.

'BUNA ARTIK DUR DENİLMELİ'

ATSO meclis üyesi Kenan Çelik, "Bu olaya artık bir dur demek gerekiyor. Buranın bir hukuk devleti olduğu, kanunlarla yönetildiğini bu misafir arkadaşlar bilmiyor sanırım. Bunun net şekilde kendilerine anlatılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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