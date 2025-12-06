Antalya'da "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" verilecek

Antalya'da, 7-10 Aralık'ta "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" gerçekleştirilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından, Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenecek.

"Afet Dayanıklılığı" ve "Sürekli İyileştirme" başlıklarının ele alınacağı eğitimle konular güncel veriler ışığında irdelenecek, grup çalışmaları, vaka analizleri ve uzman sunumları eşliğinde ele alınacak.

Programa, Türkiye'nin tüm bölgelerini temsil eden 81 ilin kamu hastaneleri hizmetleri başkanları, il değerlendirme sorumluları, sağlık tesisi yöneticileri ve değerlendiricileri katılacak.

Eğitimle afet ve acil durumlarda sağlık tesislerinin hizmet sürekliliğini güvence altına almak, kurumsal dayanıklılığı artırmak ve hastane yönetim süreçlerinde sürekli iyileştirme kültürünü güçlendirmek amaçlanıyor.