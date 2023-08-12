Antalya'da Abartı Egzoz ve Yüksek Sesli Araçlara Denetim

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri abartı egzoz ve yüksek ses anfili araç sürücülerine denetim gerçekleştirdi. Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren araçlara cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri abartı egzoz ve yüksek ses anfili araç sürücülerine denetim gerçekleştirdi.

Gazipaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından trafikte yüksek desibel sese sahip abartı egzoz ve yüksek ses anfili araç sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde çevreye rahatsızlık veren, yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında yüksek ses çıkaran egzozlara sahip araçlar, helezonları kesik yere yakın araçlar, kaza anında tehlike oluşturacak sivri uçlu bijon vidalı araçlar, yüksek sesli müzikle rahatsızlık verebilecek araçlarda tesisat ve kolonlu olan araçlar tek tek durdurularak cezai işlem uygulanıp trafikten men edildi. - ANTALYA