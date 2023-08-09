Antalya'da 9 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, il merkezinde ve Alanya ilçesinde yapılan aramalarda toplamda 9 kilo 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca silahlar, şarjörler ve yüklü miktarda para da ele geçirildi.