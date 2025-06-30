Antalya'da 9 Günde 14 Orman Yangını: 50 Hektar Alan Zarar Gördü

Antalya'da 9 Günde 14 Orman Yangını: 50 Hektar Alan Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 22 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 14 orman yangınında toplamda yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü. Yangınların büyük kısmı ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ANTALYA'da 9 günde art arda meydana gelen 14 orman yangınında yaklaşık 45 hektar alan ile 5 hektar orman dışı alan zarar gördü.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, 9 günde art arda orman yangını çıktı. Yangınlarda yaklaşık 45 hektar alan ile 5 hektar orman dışı alan zarar gördü. Kentte 22 Haziran'da Kumluca ilçesi Yenikışla Mahallesi civarındaki kırsal alanda çıkıp, ormanı tehdit eden yangında, 2 hektar orman dışı ziraat alan zarar gördü. 25 Haziran'da Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesi'nde çıkan yangında 1 hektar orman zarar gördü. Aynı gün Finike ilçesi Turunçova Mahallesi yakınlarındaki orman yangınında 2 hektar küle döndü. 27 Haziran'da Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ve Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi ile Yeşilkaraman Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Kurşunlu'da 1 hektar, Yeşilkaraman'da 1 hektar, Alanya Mahmutseydi Kızılalan mevkisinde ise 12 hektar orman yandı. 28 Haziran'da Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki orman yangınında 2,5 hektar ormanlık zarar gördü.

SARP KAYALIKTA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

29 Haziran'da Aksu ilçesi Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerindeki orman yangınında 5 hektar ormanlık, 3 hektar orman dışı kırsal alan zarar gördü. 26 Haziran'da Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesi'nde, 27 Haziran'da Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde, Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde, 23 Haziran'da Konyaaltı ilçesindeki sarp kayalık bölgede çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü. 30 Haziran'da sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangında 25 hektar küle döndü. Aksu ilçesinde Hacıaliler Mahallesi'ndeki yangında 3 hektar orman dışı alan ve 0,2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Bir ilimiz daha felaketi yaşıyor! Çığlıklar kulakları sağır etti
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi

CHP'nin kurultay davası ertelendi! Duruşmanın tarihi manidar
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Adaylığını resmen açıkladı

Ali Koç'a dişli rakip! Adaylığını resmen açıkladı
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.