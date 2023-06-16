Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 85 Bin Sahte Dolar Ele Geçirildi

Antalya'da 85 Bin Sahte Dolar Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Antalya'da yapılan operasyonda 4 şüpheli şahsın üzerinde ve kullandıkları araçta 85 bin sahte dolar, 1 adet seri numarasız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 13 adet 9 minimetre çapında fişek ele geçirildi. Şüphelilerin il dışından yüklü miktarda sahte dolar getirecekleri tespit edildi.

Antalya'da 4 şüpheli şahsın üzerinde ve kullandıkları arabada yapılan aramada 85 bin sahte dolar, 1 adet seri numarasız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 13 adet 9 minimetre çapında fişek ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 4 şüpheli şahsın Antalya İli ve İlçelerinde piyasaya sürülmek üzere il dışından yüklü miktarda sahte dolar getireceklerinin tespit edildi.

Şüpheli şahısların kullandığı araç Akseki ilçesinde durdurularak şüpheli şahısların üzerinde ve araçta yapılan arama neticesinde; 85 bin sahte dolar, 1 adet seri numarasız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 13 adet 9 minimetre çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüphede şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Antalya Akseki Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title