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Antalya'da 8 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

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Antalya'da bir apartmanın 6. katında çıkan yangında binada oturanlar çocuklarını ve hayvanlarını alarak kendilerini sokağa attı. Yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA'da 8 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangında binada oturanlar çocuklarını ve hayvanlarını alarak kendilerini sokağa attı. Yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı üzerinde yer alan 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Şehir dışında olan İbrahim Yıldız'a ait evde yatak odasında başlayan yangını gören Yıldız'ın çocukları ve arkadaşı kendilerini hemen dışarıya atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinleri çocuklarını, hayvanlarını alarak kendilerini sokağa attı. Bazı çocukların korktukları görülürken, bazı vatandaşların ise yüzlerini bezle kapatması dikkat çekti. Bazı çocukların ise büyük panik yaparak korktukları görüldü.

EKİPLER BALKONDAN KAPIYI KIRARAK MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem apartman içerisinden hem de merdiven yardımıyla balkona çıkıp pencereleri kırarak yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürülürken, duman tahliyesine başlandı. Yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

Yanan dairenin karşı komşusu Hasan Levent, Kadının biri geldi, kapıma vurdu. Ben de kızım ve çocuğum geldi sandım ama baktım karşı komşunun misafiriymiş. Kapıyı açtım her yer simsiyah duman, ben de torunları alarak dışarı çıkarken itfaiyeyi aradım. Karşı komşum İbrahim Bey'in dairesi yandı. Yangında bağırarak aşağıya indik ve çok korktuk. Dumandan nefes alamadık dedi. İtfaiyeyi aradıklarını belirten apartman sakinlerinden Hülya Saklavcı, Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Birden apartmanın içerisi duman doldu. Biz aşağıya indik sonrasında itfaiye geldi dedi.

Haber Adem AKALAN-Kamera Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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