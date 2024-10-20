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Antalya'da 8 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Antalya'da 8 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
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Antalya'da düzenlenen operasyonda 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte zeytinyağı üretilip satışa sunulacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir depoya düzenlenen baskında 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Zeytinyağı Güvenlik antalya 3-sayfa Ekonomi Güncel Tarım

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