Antalya'da 75 Çocuk İçin Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Antalya'da 75 Çocuk İçin Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 75 çocuk için toplu sünnet töreni düzenledi. Vali Hulusi Şahin, vakıfların gelenekleri yaşatmada önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 75 çocuk için "Sünnet Şöleni" gerçekleştirildi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda, Sultan 2. Beyazid Vakfı hayır şartını yerine getirmek üzere yapılan etkinlikte konuşan Vali Hulusi Şahin, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün destekleriyle çocuklar için toplu sünnet töreni gerçekleştirildiğini söyledi.

Vakıfların, geleneğin devamını sağladığını belirten Şahin, "Vakıflar sadece kira toplayan, kiralama yapan bir tesis, kurum değil aslında, asıl işi bunlar. Ecdadımız kendi malını, mülkünü, tarlasını ve dükkanını vakfetmiş. Onlardan sonra gelenler bu vakfiyeyi yürütsünler, bu amaç doğrultusunda gelirleri harcasınlar diye vakfetmiş." dedi.

Şahin, vakıfların kızların çeyizlerini hazırlamaktan kışın yem bulamayan güvercinleri beslemeye kadar birçok hayır işini yerine getirdiğini vurguladı.

Bölge Müdürlüğünün vakıf eserlerini muhafaza ederek işletip gelir sağladığını anlatan Şahin, "Vakıflar çok çeşitli etkinlikler yapıyor, biz sadece bazılarını görüyoruz. Ramazan iftarları gibi, sünnet etkinlikleri gibi ama bunlardan çok daha fazlası var. Tüm kurumlarımızla beraber vakıf eserlerine, vakıf kültürüne sahip çıkmak ve vakıf faaliyetlerini de desteklemek bizim görevimiz, medeniyetimizin bir gereği." diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un himayelerinde geleneksel hale getirilen sünnet şölenlerinin 2'ncisini yaptıklarını belirtti.

Unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneği yeniden yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Pervaneli, "Bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Ramazanda 2 bin 250 vatandaşımıza her gün iftar verdik." dedi.

Şölene, İl Emniyet Müdürü İlker Aslan, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, sünnet olan çocuklar ve aileleri de katıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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