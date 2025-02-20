Antalya'da 72 Saatte 214 Suçlu Yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince, 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 214 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, son 72 saatte yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan, haklarında 1-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 214 hükümlü yakalanarak, adli makamlara teslim edildi.